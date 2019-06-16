انطلاق ملتقى بناة مصر لاستعراض مخططات قطاع البناء والتشييد

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر، اليوم الأحد 16 يونيو، بحضور نواب وزير الإسكان، وعدد كبير من القيادات الحكومية وشركات المقاولات ورؤساء البنوك.

يناقش الملتقى العديد من الموضوعات حول ملف تصدير العقارات والمقاولات، الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية في اختراق الأسواق الإفريقية والعربية، لدعم الاقتصاد المصري وجذب العملة الصعبة، بالإضافة إلى إعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نموا واستقرارا في المنطقة بعد نجاح المراحل الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يشهد الملتقى مشاركة العديد من الوزراء في الجلسة الافتتاحية، لاستعراض مخططات الدولة الخاصة بقطاع البناء والتشييد من منطلق دوره الهام في تنمية الاقتصاد الوطني وقدرته على تعزيز العديد من الفرص الاستثمارية التي تخلق فرص عمل وتعمل على تنمية مواردها المالية والبشرية، ودعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة.​