حدث ليلاً| تفاصيل جديدة عن رأس تمثال توت عنخ آمون.. ورسالة السيسي لـ"لاعبي المنتخب"

القاهرة – مصراوي :

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن أبرز أحداث ليلة أمس ارتفاع حصيلة ضحايا انفجاري الصومال إلى 36 شخصًا، أوكرانيا تتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على كوريا الجنوبية.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي..

بالفيديو - السيسي للاعبي المنتخب: "القيم واللعب النظيف أهم حاجة عندي"

حثّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، على تقديم أفضل شكل وأداء يليق بمصر وتاريخها أمام العالم في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في 21 يونيو الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

مجلس الوزراء: خطة لنقل مركب خوفو إلى المتحف المصري الكبير

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أصبحت قبلة لإفريقيا؛ سواء من الناحية السياسية حيث ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، أو من الناحية الرياضية حيث تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار: رأس توت عنخ آمون المعروضة بالمزاد ليست من مقبرته

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن القطعة الأثرية المعروضة للبيع في صالة كريستيز للمزادات بلندن، والمنسوبة للملك توت عنخ آمون، لم تخرج من مقبرة الملك الشاب، وإنما تم تهريبها من أحد المعابد، لأنها رأس حجرية، للتفاصيل اضغط هنا..

وكيل "إعلام النواب": خاطبنا سفارة مصر بلندن لاسترداد رأس توت عنخ آمون

قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت السفارة المصرية ببريطانيا، لاسترداد رأس توت عنخ آمون، والذي عرضته صالة كريستيز للمزادات بلندن، للبيع، للتفاصيل اضغط هنا..

مصر تدين بشدة استهداف الحوثي لمطاري أبها وجازان في السعودية بطائرات مسيرة

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، قيام ميليشيات الحوثي في اليمن، مساء السبت، باستهداف مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، فضلاً عما نُقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية، للتفاصيل اضغط هنا..

مشيرة خطاب: محاربة ختان الإناث لن تنجح إلا بالحديث مع الناس

علقت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، على تكريمها من قِبَل المجلس القومي للأمومة والطفولة في ملف ختان الإناث، للتفاصيل اضغط هنا..

"يسبب الموت المفاجئ".. جمال شعبان محذرًا من تعصُّب مشجعي الكرة

طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، المواطنين بالاعتدال في تشجيع كرة القدم دون تعصب؛ لأن ذلك قد يتسبب في توقف عضلة القلب ويؤدي إلى الموت المفاجئ، للتفاصيل اضغط هنا..

بالصور.. حزب مستقبل وطن يُكرم صناع فيلم "الممر"

كرم حزب مستقبل وطن، صناع وأبطال فيلم الممر اليوم، بالعرض الخاص الذي أقيم بإحدى سينمات القاهرة الكبرى ليل السبت، للتفاصيل اضغط هنا..

والد الطالبة مريم ضحية اعتداء لندن: "الأحكام ظالمة.. ولن أتنازل عن حق ابنتي"

قال حاتم مصطفى والد الطالبة المصرية مريم مصطفى، التى لقت مصرعها فى بريطانيا العام الماضى، إن قتلة نجلته ليسوا أصدقائها كما روجت لها بعض وسائل الإعلام، منتقدًا في الوقت نفسه الحكم الصادر ضدهم، للتفاصيل اضغط هنا..

النائب العام السوداني: محاكمة البشير الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام

أعلن النائب العام السوداني مولانا الوليد سيد أحمد محمود، أنه سيتم محاكمة الرئيس السابق عمر البشيرخلال الاسبوع المقبل بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، للتفاصيل اضغط هنا..

الزراعة: حظر تداول الدواجن الحية مطلع يوليو المقبل

قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما تردد عن تأجيل تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية "لا أساس له من الصحة"، للتفاصيل اضغط هنا..

"خاشقجي وإيران والحوثيون".. ننشر الحوار الكامل لـ"بن سلمان" مع "الشرق الأوسط"

أجرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حوارًا مطولاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نشرته في الساعات الأولى من اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

ولي العهد السعودي: ملتزمون بطرح صفقة "أرامكو" في الوقت المناسب

علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الغموض الذي يحوم حول صفقة طرح شركة النفط السعودية "أرامكو" بالبورصة، قائلاً: نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ"أرامكو"، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب، للتفاصيل اضغط هنا..

"بن سلمان": لا نريد حربًا في المنطقة.. ولن نتردد في الدفاع عن مصالحنا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، للتفاصيل اضغط هنا..

التحالف العربي يدمر مستودعًا لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، فجر اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية تمثلت باستهداف مستودع تستخدمه مليشيات الحوثي لتخزين الطائرات الحربية المسيرة، للتفاصيل اضغط هنا..