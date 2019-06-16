والد الطالبة مريم ضحية اعتداء لندن: "الأحكام ظالمة.. ولن أتنازل عن حق ابنتي"

القاهرة – مصراوي :

قال حاتم مصطفى والد الطالبة المصرية مريم مصطفى، التى لقت مصرعها فى بريطانيا العام الماضى، إن قتلة نجلته ليسوا أصدقائها كما روجت لها بعض وسائل الإعلام، منتقدًا في الوقت نفسه الحكم الصادر ضدهم.

وقال مصطفى، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء dmc"، إن "الحكم ظالم للغاية وكنت أتوقع حكماً أقوى من ذلك".

وأضاف أن الشعب البريطاني تعاطف مع قضيته، لافتًا إلى أن الحكم الذي صدر على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية يدعو للعنف لأنه غير رادع.

وأكد والد الضحية، أنه لن يتنازل عن حق ابنته وسيلجأ لمحكمة العدل الدولية.

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