نائب محافظ القاهرة يكرم العاملين بأحياء المنطقة الغربية

كتب – محمد نصار:

كرَّم اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم السبت، العاملين بأحياء المنطقة الغربية.

وقال "عبدالهادي" في بيان اليوم، إن التكريم يأتي نتيجة للجهود الكبيرة، خلال الحملات اليومية لرفع الإشغالات والنظافة، وضبط المخالفات، على مدار شهر رمضان.

وأوضح البيان، أن الحملة كان لها أثر كبير في إعادة الانضباط ورفع مستوى النظافة بجميع أحياء المنطقة الغربية.