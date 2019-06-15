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    وكيل "إعلام النواب": خاطبنا سفارة مصر بلندن لاسترداد رأس توت عنخ آمون

    10:42 م السبت 15 يونيو 2019
    وكيل "إعلام النواب": خاطبنا سفارة مصر بلندن لاسترداد رأس توت عنخ آمون

    النائب محمد شعبان

    كتبت ميرا إبراهيم:

    قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت السفارة المصرية ببريطانيا، لاسترداد رأس توت عنخ آمون، والذي عرضته صالة كريستيز للمزادات بلندن، للبيع.

    وأوضح "شعبان" لمصراوي، السبت، أن السفارة المصرية بلندن أبلغت بدورها النائب العام البريطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    كانت النيابة العامة المصرية، أعلنت الخميس، إرسال مذكرة قضائية إلى بريطانيا لوقف بيع رأس تمثال الملك "توت عنخ آمون" و32 قطعة أثرية أخرى، والتحفظ عليها، تمهيدا لإعادتها إلى البلاد.

    وكانت دار "كريستيز" للمزادات في لندن، قد قالت قبل يومين إنها تتوقع أن تبيع رأس التمثال، الذي يعود تاريخه لـ3 آلاف عام، بمبلغ يعادل 5 ملايين دولار، في المزاد المقرر في الرابع من يوليو المقبل.

    واعترضت مصر على هذا الأمر، وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام تطلب فيه إرسال المذكرة القضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف البيع، والتحفظ على القطع الأثرية الأخرى واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية.‏

    وأكد شعبان أن مخاطبة اللجنة اقتصرت على الجهات الحكومية المصرية، نافياً التواصل مع مجلس العموم البريطاني "تحسبا لأن تكون هذه الخطوة معرقلة لإجراءات الحكومة الرسمية".

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