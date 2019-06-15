المحطة الأخيرة في أزمة "الطفلة ديالا"| استخراج شهادة نسبها لـ"السيوي".. والأخير: "مش فاضي"

كتب - محمد عاطف ومصطفى علي:

أنهت مصلحة الأحوال المدنية، اليوم السبت، إحدى أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الثقافي على مدار عامين ونصف، وهي قضية نسب الطفلة ديالا إلى الفنان التشكيلي عادل السيوي، بعدما استخرجت والدتها الكاتبة الصحفية سماح عبدالسلام شهادة ميلاد الطفلة منسوبة لـ"السيوي".

كانت محكمة استئناف الأسرة، قضيت أواخر مارس الماضي، بثبوت نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.

وعبّرت الكاتبة الصحفية سماح عبدالسلام، والدة الطفلة ديالا، عن سعادتها باستخراج شهادة ميلاد ابنتها منسوبة إلى والدها عادل السيوي، مضيفة: "أحمد الله على إنهاء هذه المعركة القضائية التي استمرت عامين ونصف، فقد تم تداول القضية لمدة 22 شهر في المحكمة حتى صدور الحكم النهائي، فيما أخذنا حوالي 3 شهور لاستخراج شهادة ميلاد ديالا عادل السيوي".

وأكدت سماح، لمصراوي، المضي قدمًا في استكمال إجراءات التقاضي للمطالبة بنفقة الطفلة "لن أسمح بإهدار أي حق من حقوقها فيما بعد".

كما اعتبرت الحكم بأنه "هدية إلى كل أم لم تفرط في أي حقوق من حقوقها أو حقوق أبنائها".

من جانبها، قالت مها أبوبكر، محامية والدة "ديالا"، إن الصحفية سماح إبراهيم استخرجت اليوم شهادة ميلاد بنسب طفلتها ديالا إلى عادل السيوي من قسم أول المنتره بمحافظة الأسكندرية.

وأضافت "أبوبكر" لمصراوي، أن حكم نسب الطفلة إلى والدها صدر يوم 21 مارس الماضي، ولكن تأخر استخراج شهادة ميلاد الطفلة ديالا بسبب الإجراءات الواجب اتباعها في مصلحة الأحوال المدنية، مضيفة: "الطفلة التي لا يجب أن تتحمل خطأ سواء من الأب أو الأم".

واعتبرت المحامية، شهادة ميلاد الطفلة ديالا "أولى الخطوات لاسترداد كامل حقوقها، حيث سيتم السير في باقي إجراءات حقوقها من نفقة وأجر مسكن وحياة كريمة تتسق مع الظروف المادية لوالدها".

على الجانب الآخر، رفض الفنان التشكيلي عادل السيوي، التعليق على استخراج شهادة ميلاد الطفلة ديالا. وقال لمصراوي: "مشغول جدًا ومش فاضي للكلام ده.. ومش عايز أتكلم في القضية دي".

جدير بالذكر أن القضية بدأت عندما طالبت الصحفية سماح عبدالسلام، بنسب طفلتها للفنان التشكيلي عادل السيوي، وتصدر هاشتاج بعنوان "حق ديالا"، مواقع التواصل الاجتماعي.

ترجع أحداث القضية إلى قيام والدة الطفلة بنشر صورة لها مع طفلة لم تكمل عامها الأول داخل معرض الفنان عادل السيوي، الذي نظمه تحت عنوان "في حضرة الحيوان"، وعلقت عليها: "ديالا عادل السيوي في معرض والدها".

وسارع الفنان التشكيلي بنفي نسب الطفلة له، وحرر محضر إثبات حالة ينفي فيه صحة ما نشرته والدة الطفلة. واتجهت الأخيرة بدورها لمقاضاة الفنان التشكيلي، بإقامة دعوى إثبات نسب ضده، وأكدت زواجها منه عرفياً، واتهمته بسرقة وثيقة الزواج من منزلها.

ولجأت سماح عبدالسلام، لرفع دعوى قضائية تطالبه فيها بإجراء تحليل DNA؛ لإثبات نسب الطفلة، إلى أن قضت محكمة استئناف الأسرة، في مارس الماضي بثبوت نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.