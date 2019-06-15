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    "ساعة إضافية".. المترو يُعدل مواعيد التشغيل خلال بطولة الأمم الأفريقية

    07:05 م السبت 15 يونيو 2019
    "ساعة إضافية".. المترو يُعدل مواعيد التشغيل خلال بطولة الأمم الأفريقية

    مترو الأنفاق

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه سيتم مد التشغيل لمدة ساعة إضافية بالخطوط الثلاثة، تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، يوم 21 يونيو الجاري.

    وأضاف "عبدالهادي" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل المترو في الخامسة والنصف صباحًا، وينتهي في الثانية بعد منتصف الليل، طوال فترة بطولة الأمم الأفريقية.

    وأوضح أن المترو على استعداد لنقل جميع المشجعين إلى المحطات القريبة من الملاعب، مؤكدا أن الخط الثالث "العتبة – نادي الشمس" يُسيّر 420 رحلة يوميًا.

    كانت وزارة النقل فتحت اليوم السبت، 3 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق أمام الركاب، ضمن استعداداتها لبطولة الأمم الأفريقية.

    والمحطات الجديدة هي: (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس).​

    مترو الأنفاق بطولة الأمم الأفريقية أحمد عبدالهادي مترو الأنفاق الخط الثالث

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