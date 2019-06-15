رئيس قطاع المعاهد: الطلاب التزموا بمبادئ الأزهر.. ولا توجد شكاوى من الامتحانات

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب الأزهر أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف بالاعتماد على النفس وعدم الغش، مؤكدا أن ما يتم مشاهدته في لجان الأزهر على مستوى الجمهورية يدل على تغير جذري في ثقافة الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم.

وأشاد خليل - في بيان اليوم السبت - بالهدوء والاستقرار اللذين شهدتهما اللجان دون رصد أي شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، معربا عن أمانيه بالتفوق والنجاح لجميع الطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات اليوم في مادتي الحديث والتفاضل والتكامل( نظام قديم وحديث)، وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالبًا وطالبةً من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبي، و51887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.