جامعة الأزهر يشارك في مناقشة مشروعات تخرّج طلاب كلية الإعلام

كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السبت، في فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطلاب السنة النهائية بكلية الإعلام، برفقة الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، واللواء أيمن الدرديري، مدير أمن الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن حرصه على المشاركة في فاعلية اليوم تأتي من منطلق تأكيده الدائم على أنه لا يتعامل مع الطلاب معاملة أستاذ وطالب، وإنما معاملة الأب لأبنائه، مشددا على أن أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له، وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب والطالبات في جميع قراراتها.

وأعلن أنه في غاية السعادة والاعتزاز بما لمسه اليوم من وعي وتطور في نماذج مشروعات التخرج التي شاهدها اليوم، والتي قدمها طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بأقسامها الثلاثة (الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة) هذا العام، الأمر الذي يمهد لتخريج إعلامي أزهري واعي بقضايا وطنه، ويسعى لأن يكون لبنة إيجابية في بناء مصرنا الحبيبة على أسس متينة وقويمة.

وأوضح- أن الإعلام الحقيقي هو الذي يكون مرآة للمجتمع، ينقل الواقع دون افتعال وتزييف لأغراض خبيثة، مثل ما نرى كثيرًا على مواقع التدمير الاجتماعي "التواصل الاجتماعي"، من خلال بعض الصفحات الخبيثة التي تدعي الحيادية والنزاهة.

وأوضح أن الإعلامي الحقيقي هو الذي يمارس دوره في بناء الوعي بالحقيقة والنقد البنّاء والإيجابي، وليس بالنقد السلبي الذي يتصيد الهفوات ويعمل على تضخيمها بالكذب والتضليل من أجل أن يشيع الأخبار المغلوطة بهدف إثارة الفرقة والفتنة بين أفراد المجتمع لخدمة أجندات خاصة تعمل ضد استقرار الوطن وأمنه.

وأكد اعتزازه بطلاب كلية الإعلام، وما وقف عليه وشاهده اليوم من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي، أو من جانب تنمية الموهبة التي يتميز بها طلابنا، معلنًا دعمه الكامل لأبنائه، مطالبًا إياهم بممارسة مهمتهم الإعلامية في المستقل بكل أمانة وصدق وإخلاص.

شارك في تقييم ومناقشة مشاريع التخرج بكلية الإعلام ، كل من اللواء علاء الشريف مديرالإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بمركز معلومات مجلس الوزراء، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.