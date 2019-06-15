برلماني: "أمم إفريقيا" فرصة تاريخية لجذب السياح لمصر

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، من الحكومة، باستغلال استضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، في تنشيط السياحة، وتوفير آليات جذب للجماهير القادمة إلى مصر للمشاركة في البطولة.

وقال "مسعود"، فى بيان اليوم السبت، إن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأفارقة، من النجوم داخل المنتخبات الأوروبية والعالمية، مطالبًا بتخصيص برامج ترفيهية وسياحية للجماهير والوفود القادمة لمصر لمتابعة البطولة، على أن تكون هذه البرامج مخفضة لتمثل جذب لهم.

وأكد النائب أمين مسعود، على أهمية استغلال هذا الحدث الرياضي الكبير في الترويج للسياحة المصرية عربيًا وأفريقيًا ودوليا، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة لهذا الغرض تتضمن تنظيم زيارات ولقاءات للاعبين والجماهير لمختلف المواقع السياحية ولآثرية، مع توزيع كتيبات سياحية وأثرية مترجمة لعدة لغات على اللاعبين والجماهير بالمجان.