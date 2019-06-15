  • عاجل:هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    أمر طبيعى.. أول تعليق من البرلمان على زيادة تذاكر الخط الثالث للمترو

    03:42 م السبت 15 يونيو 2019
    أمر طبيعى.. أول تعليق من البرلمان على زيادة تذاكر الخط الثالث للمترو

    مترو الأنفاق

    كتب - أحمد علي:

    أكد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق، أمر طبيعي، واستراتيجية يجب أن تتبعها الدولة في كل شيء، تعتمد على أن السعر يكون مقابل الخدمة، وهو ما يحافظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.

    واشار "زين الدين" في بيان اليوم السبت، إلى أن رفع تذاكر لخط الثالث وحده دون الخطين الأول والثاني، هو أكبر دليل على أن الزيادة غير عشوائية، أو كما يقول البعض رغبة في جمع ألأموال من الشعب فقط، بل له مبرراته المقنعة، خاصة وأن الخط الثالث يتميز بمجموعة امتيازات عن الخطين الآخريين، أهمها السرعة العالية حيث لا تتجاوز المدة من العتبة إلى نادي الشمس 25 دقيقة.

    وأضاف، أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وجميع محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية، تسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بتواجد ماكينات "TVM" بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة.

    مترو الانفاق تذاكر المترو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين الخط الثالث لمترو الانفاق

    الخبر التالى:

    وكيل الأزهر يشارك في القمة الإفريقية الأولى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان