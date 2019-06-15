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    دفن جثمان الكاتب حسين قدري الاثنين المقبل بإنجلترا

    01:24 م السبت 15 يونيو 2019
    دفن جثمان الكاتب حسين قدري الاثنين المقبل بإنجلترا

    الكاتب الصحفي حسين قدري

    كتب- محمد سامي:

    أعلنت الجالية المصرية في إنجلترا عن دفن الصحفي المصري حسين قدري، يوم الاثنين القادم، في مقابر المسلمين في مقاطعة إلفوردة، وأن العزاء سيكون بمقر الجالية، مساء الجمعة القادمة.

    توفي الكاتب الصحفى، حسين قدري، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأسبق، عن عمر يناهز 86 عامًا.

    يذكر أن الكاتب الصحفى حسين قدري، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأسبق البالغ من العمر 86 عاما، قد حقق حلمه، مارس الماضي، بالزواج من الأديبة عصمت صادق، البالغة من العمر 81 عامًا، بعد قصة حب ظلّت أكثر من 70 عامًا.

    من جانبه، قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن زوجة الكاتب الصحفي الراحل حسين قدري، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأسبق، استقرت على دفن جثمانه في لندن، كونه من أكبر أعضاء الجالية المصرية في لندن.​

    حسين قدري انجلترا الجالية المصرية مقابر المسلمين

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