الصحة: ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة، عن وجود وفرة في أمبولات البنسلين الخاصة بعلاج روماتيزم القلب خاصة الأطفال، مؤكدة أن المخزون الإستراتيجى يصل إلى مليون و 200 ألف عبوة.

وقالت "ألفت" في تصريحات صحفية اليوم، إن المجموعة تهتم بتوفير كافة المستحضرات الدوائية بالسوق وخاصة الأصناف الحيوية التي تمثل أمن قومي.

وأضافت : هناك تعاون كبير مع الإدارة المركزية للصيدلة لتسجيل الأصناف الجديدة ذات التكنولوجيا المتطورة في العلاج بدلا من الاعتماد على المستورد، وسياسة الشركة وفق رؤية الرئيس السيسي في الحرص على توفير الدواء بسعر مناسب وتقليل الاعتماد على المستورد.

ومن جانبه أوضح الدكتور عوض جبر رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لأكديما أن أنه تم ضخ ما يقرب من 430 الف عبوة بنسلين منذ بداية العام وحتى الآن، مضيفا: قمنا بضخ كافة الكميات التي تحتاجها منشأت وزارة الصحة والسوق الحرة وبانتظام حرصا على المرضى.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توفير علاجات متطورة لعلاج مرض السكر حاليا تحت التسجيل، وتابع : نسعى إلى توفير كافة الأصناف التي تمثل أهمية قصوى للسوق .