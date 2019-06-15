"طاقة النواب": هجمات خليج عمان تهدد أمن النفط العالمي

كتب - أحمد علي:

أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية، محذرًا المجتمع الدولي من خطورة تعرض المنشآت الاستراتيجية مثل النفط للإرهاب.

وقال "السويدى" في بيان اليوم السبت، إنه يجب على العالم كله أن يتدخل وبسرعة لوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة خاصة أنها سوف تؤدي لتقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية، وهو مادفع أسعار النفط للصعود 4.5%، وهو ما يسبب أيضا قلقًا كبيرًا لأمن الطاقة العالمية ولأمن النفط العالمي ولأسواق العالمية.

وطالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من الدول العربية الإسراع في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد التطور النوعي الخطير فى العمليات الإرهابية داخل منطقة الخليج، باستهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية.