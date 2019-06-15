"رياضة النواب": أمم أفريقيا معجزة مصرية وقصة نجاح جديدة للسيسي

كتب - أحمد علي:

وصف النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ما أنجزته الدوله المصرية خلال 4 أشهر فقط لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، بـ"المعجزة"، وهو الحدث الأكبر رياضيًا في القارة السمراء، والذي يحتاج لسنوات للتجهيز والترتيب له.

وأضاف "حسين"، في بيان اليوم السبت، أن مصر التي فازت بشرف تنظيم الكان في 8 يناير 2019 بعد اعتذار الكاميرون، استطاعت أن تنقذ الاتحاد الإفريقى من ورطة حقيقية باتت تهدد هذه البطولة وتحملت مسئولية استضافة المحفل الكبير من منطلق الثقة في إمكانيات وقدرات الدولة المصرية التي عادة ما تظهر في التحديات الكبرى.

وأعرب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته الغامرة بما شاهده مع الوفد البرلماني والذي يضم هيئة مكتب لجان الشباب والرياضة والسياحة والشؤون الإفريقية الذي تفقد الملاعب والاستادات التي تستضيف هذه البطولة واصفا هذه الإنجازات بأنها "معجزة مصرية" وقصة نجاح جديده للرئيس السيسي.​