برلماني يشيد بدعوة الفريق مميش لنجوم نيجيريا لزيارة قناة السويس

كتب- أحمد علي:

وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بعد توجيهه الدعوة لمنتخب نيجيريا لزيارة الهيئة والقيام بجولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية.

وقال "عامر"، في بيان اليوم السبت، إن موافقة بعثة النسور على تلبية الدعوة مهمة حتى يتعرفوا على الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من الوزراء المختصين تنظيم رحلات وزيارات مماثلة للنجوم الأفارقة لزيارة المناطق السياحية والآثرية للترويج للسياحة المصرية عالميًا، معتبرًا دعوة الفريق مهاب مميش، بأنها أكبر دعاية للمشروعات العملاقة داخل منطقة قناة السويس.​