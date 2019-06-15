طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، طائرة مصر للطيران الثالثة ذات حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، قادمة من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.

كان وفد من مصر للطيران قد تسلم الطائرة في مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبة، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.​