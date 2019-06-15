الحكومة: تكليفات بنقل مركبي خوفو للمتحف الكبير.. وإخلاء المنطقة من أي مباني حديثة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة نقل مركبي خوفو إلى المتحف المصري الكبير، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، متحف مركب خوفو، والذي يضم المركب الأولى، كما تفقد أعمال رفع وترميم مركب خوفو الثانية، يرافقه وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: هذه هى الزيارة الأولى لرئيس الوزراء في بداية العام الثاني لحكومته، وتشمل منطقة الأهرامات والمتحف الكبير، وكانت أولى زياراته عندما تولى المسئولية أيضا للمتحف الكبير، والأهرامات، وهو ما يأتي متوافقا مع تكليفات الرئيس للحكومة بوضع الصحة والتعليم والثقافة على أجندة الأولويات، ضمن محور بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء زار عددا كبيرا من المنشآت الصحية والتعليمية فى العام الأول لتوليه المسئولية.

وخلال الزيارة التفقدية، أشار وزير الآثار، إلى أن مركب خوفو الأولى تم اكتشافها عام 1954، والرئيس جمال عبد الناصر هو أول من ألقى نظرة على المركب، وتعد أحد أهم آثار العالم.

وأوضح أن مشروع مركب خوفو الثانية يعتبر هو الآخر أحد أكبر مشروعات الترميم في العالم، وهو مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشي الدولية اليابانية وبدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية(الجايكا).

وأوضح أن العمل في المشروع بدأ عام 2010 بتجهيز الموقع وبناء هانجر مجهز لجميع المراحل، وفي عام 2011 قام فريق العمل برفع الغطاء الحجري الذي كان يغطي حفرة المركب وتم إنشاء معمل ترميم الأخشاب المؤقت بالموقع، وفي عام 2012 تم عمل الفحوص والتحاليل العلمية واختيار مواد الترميم، وفي عام 2014 تم البدء في رفع واستخراج الأخشاب والعمل علي ترميمها.

وأثناء تفقد رئيس الوزراء للمركب الأولى شرح اللواء عاطف مفتاح المقترح الهندسي للنقل، مشيرا إلى أن دراسة النقل تتم منذ 6 أشهر.

وأكد الدكتور خالد العنانى أنه مع نقل مركبي خوفو فسيتم إخلاء منطقة الأهرامات من أى مبان حديثة.