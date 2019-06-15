وزير التنمية المحلية يتفقد استاد السويس قبل أمم إفريقيا.. صور

تزامنًا مع تطبيقها.. لماذا رفعت النقل أسعار تذاكر مترو الخط الثالث؟

كتب- محمد نصار:

تفقد وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، المدينة الرياضية بالسويس بحضور المحافظ ونائبه.

وبدأ وزير التنمية المحلية، الزيارة بتفقد المركز الطبي الرياضي والصالة المغطاة واستاد السويس، فضلًا عن تفقد المقصورة الرئيسية والمركز الصحفي والإعلامي للصحفيين وقاعة استراحة الـvip، والعيادة الطبية.

واستمع الوزير إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول توفير كافة الإمكانيات الطبية والصحية اللازمة لاستضافة البطولة من سيارات إسعاف وأطقم طبية، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير الإقامات للفرق الرياضية التي ستقيم بالمحافظة.