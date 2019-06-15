  • عاجل:مواصلات مصر: تخفيض 50% على سعر التذكرة بهذا الخط

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    مواصلات مصر: تخفيض 5 جنيهات على سعر التذكرة بهذا الخط

    11:21 ص السبت 15 يونيو 2019
    مواصلات مصر: تخفيض 5 جنيهات على سعر التذكرة بهذا الخط

    شركة مواصلات مصر

    كتب- محمد نصار:

    قال العقيد عباس مراد، المتحدث الرسمي لشركة مواصلات مصر، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة العمل على خط جديد لخدمة الركاب داخل محافظة القاهرة.

    وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم السبت، أن هذا الخط الجديد يحمل اسم "M8" وسيعمل عليه 7 أتوبيسات في مواعيد عمل محددة، وينطلق من الحجاز وحتى عبدالمنعم رياض.

    وأكد متحدث شركة مواصلات مصر، أن سعر التذكرة داخل وخارج الكارت الذكي لمواصلات مصر تبلغ 10 جنيهات فقط، مشيرًا إلى أن هذا الخط يأتي في إطار خطة الشركة المستقبلية لتغطية كافة خطوط نقل الركاب بمحافظة القاهرة.

    مواصلات مصر عباس مراد القاهرة

    الخبر التالى:

    وزير التنمية المحلية يتفقد استاد السويس قبل أمم إفريقيا.. صور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان