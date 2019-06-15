مواصلات مصر: تخفيض 5 جنيهات على سعر التذكرة بهذا الخط

كتب- محمد نصار:

قال العقيد عباس مراد، المتحدث الرسمي لشركة مواصلات مصر، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة العمل على خط جديد لخدمة الركاب داخل محافظة القاهرة.

وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم السبت، أن هذا الخط الجديد يحمل اسم "M8" وسيعمل عليه 7 أتوبيسات في مواعيد عمل محددة، وينطلق من الحجاز وحتى عبدالمنعم رياض.

وأكد متحدث شركة مواصلات مصر، أن سعر التذكرة داخل وخارج الكارت الذكي لمواصلات مصر تبلغ 10 جنيهات فقط، مشيرًا إلى أن هذا الخط يأتي في إطار خطة الشركة المستقبلية لتغطية كافة خطوط نقل الركاب بمحافظة القاهرة.