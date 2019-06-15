القبض على 49 مشتبها بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية في الهرم

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط "الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية".

وأسفرت حملة عن ضبط 49 مشتبها بهم، وتنفيذ 13 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط 4 بائعين متجولين، وخيال وجمال، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما تمكنت الحملة من إزالة ورفع 109 مخالفات تعد وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.