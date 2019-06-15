الليلة بـ23 دولار في فندق 5 نجوم.. "سياحة البحر الأحمر" تعلن أسعار الغرف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، قائمة أسعار حجز الفنادق والقرى السياحية بفئاتها المختلفة، لمواجهة ظاهرة انخفاض وحرق أسعار بيع الرحلات السياحية للنزلاء الأجانب.

ووضعت الجمعية برئاسة رجل الأعمال كامل أبوعلي، لائحة الأسعار، ودعت أصحاب الفنادق والشركات السياحة، الالتزام بها للتخلص من ظاهرة حرق أسعار بيع الغرف الفندقية في البحر الأحمر وكان الحجز بأسعار زهيدة تتراوح ما بين 10 و15 دولارا في الليلة للغرفة المزدوجة إقامة شاملة في عدد من فنادق 5 نجوم.

وحددت الجمعية، في بيان، قائمة الأسعار لفنادق الخمس نجوم بـ35 دولارا للغرفة في الليلة، والأربع نجوم بـ27 دولارا، والثلاث نجوم بـ23 دولارا، بالنسبة لشركات السياحة والذين يحجزون للسائحين الأجانب.

وطالب البعض بأن تكون أسعار الحجز للمصريين بالمثل، خاصة مع ارتفاع الإشغالات لـ100% بسبب السياحة الداخلية من المصريين، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه عدد من الفنادق أسعار الحجز للمصريين حتى وصلت من 2000 إلى 12 ألف جنيه لليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة.

ومن المقرر أن تطبق هذه الأسعار من الموسم السياحي الجديد الذي يبدأ بداية شهر أكتوبر المقبل.