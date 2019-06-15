أمين تنظيم مستقبل وطن يهنئ هاني عازر: نموذج مشرف

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، العالم المصري الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع؛ بعد تكريم ألمانيا بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وأشاد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم، بما جاء في كلمتي وزيرة الهجرة، والسفير بدر عبد العاطي عن الدكتور هاني عازر وعن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وألمانيا .

وقال هلال، إن تكريم المهندس المصري الكبير هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، جاء لجهوده الكبيرة وإنجازاته التي استحق من خلالها أن يكون من بين قائمة تضم أشهر خمسين شخصية في ألمانيا، ما يعكس المكانة الكبيرة التي اكتسبها عالمنا الكبير، والتي كان أكبر شاهد عليها تصميمه لمحطة قطارات برلين التي تعتبر تحفة معمارية يفخر بها الألمان، كما يفخر المصريون بالمهندس المصري الذي صممها المهندس هاني عازر.

وأضاف أمين تنظيم مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل من نادوا بضرورة الاستفادة بعلماء مصر في الخارح والذين كان في مقدمتهم المهندس هاني عازر، واختاره الرئيس ليكون مستشارا له، وتكليفه بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس التي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.

وأكد أن تكليف الرئيس للمهندس هاني عازر يعكس حرص الرئيس على إطلاق طاقات كل فئات المجتمع المصري، ليس في الداخل فحسب بل في الخارج أيضا.