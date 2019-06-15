نقيب عام الفلاحين يعلن انخفاض سعر طن الليمون 60 ألف جنيه

كتب- أحمد مسعد :

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر طن الليمون انخفض من مائة ألف جنيه لأربعين ألفًا، خلال أسبوعين، لافتا إلى أن سعر كيلو الليمون الآن عند تجار التجزئة من 35 إلى 40 جنيهًا بعد أن وصل سعره الأسبوع قبل الماضي لـ100جنيه منخفضا بنحو ستين ألف جنيه للطن، وأن سعره اليوم بالمزارع لا يتجاوز الكيلو 20 جنيهًا.

وأضاف في بيان، اليوم، أن هذا الانخفاض نتيجة امتناع المواطنين عن الشراء بالأسعار المرتفعة واتجاههم لتخفيض استخدام الليمون باستخدام البدائل الموجوده كالليمون الإيطالي أو الخل والجهود الكبيرة للحملات الرقابية؛ لمنع استغلال قلة الليمون المعروض بالاحتكار ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وأضاف أبوصدام، أنه يتوقع أن يتوالى انخفاض أسعار اليوم حتى يصل لسعره الطبيعي خلال هذا الشهر.

وطالب وزارة الزراعة بالاستفادة من الأزمة وتشجيع المزراعين على زراعة أشجار الليمون بتوفير الآلات الحديثة.

وأشار ابوصدام، إلى أن موسم جني الليمون مازال في بدايته وسعره الحالي نتيجة قلة المعروض وانخفاض الأسعار مرهون بخروج الموسم الجديد.