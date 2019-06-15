"القشاش" سيختفي.. مصدر بالسكة الحديد يكشف تفاصيل صفقة الـ1300 عربة

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بهيئة السكك الحديدية، عن آخر تطورات صفقة الـ 1300 عربة قطارات جديدة، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الصفقة تضم لأول مرة نحو عربة 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، إضافة إلى 180 عربة درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، وكذلك 30 عربة بوفيه مكيفة،

ولفت إلى أن الدفعة الأولى من الصفقة ستصل أواخر العام الجاري، بواقع 30 عربة كدفعة أولى، على أن تصل بقية الصفقة تباعا بدفعات على مدار 40 شهرا، لتصبح معظم عربات القطارات مكيفة.

وأوضح المصدر، أنه بمجرد وصول العربات الجديدة، سيتم الاستغناء تلقائيا عن القطارات المتهالكة التي تجاوز عمرها 50 عاما، منها عربات القطارات المميزة بخطوط المسافات الطويلة، وعربات خطوط الضواحي ذات اللون الأصفر "القشاش" .

وتابع: "من المقرر توريد 300 عربة درجة أولى وثانية مكيفة، لتجديد أسطول عربات بعض القطارات المكيفة على خطوط المسافات الطويلة".

وقال المصدر، إنه سيتم تكهين العربات المتهالكة التي تخرج من الخدمة، وطرحها في مزادات علنية للخردة، من ثم ضخ عوائدها في الصفقات الجديدة التي تنعش المنظومة ككل.

ووقعت وزارة النقل، أضخم صفقة في تاريخ السكة الحديد، عقودا مع تحالف ترانسماش هولدنج المجري--الروسي، بقيمة 22 مليار جنيه، لتوريد 1300 عربة.​