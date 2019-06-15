حدث ليلًا| أول تعليق لوزير النقل على أسعار المترو.. البرازيل تهزم بوليفيا

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وعلق وزير النقل علي تطبيق الأسعار الجديدة بالزيادة لتذاكر الخط الثالث للمترو.

وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره البوليفي بنتيجة 3-0 في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

وزير النقل يدافع عن زيادة تذاكر الخط الثالث للمترو: "سريع ومحطاته نظيفة"

دافع وزير النقل عن قرار تحريك أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو، قائلاً إن مشروعات مترو الأنفاق ذات استثمارات ضخمة.

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البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بثلاثية نظيفة أمام بوليفيا

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره البوليفي بنتيجة 3-0 في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، خلال المباراة التي أقيمت فجر السبت على استاد المورمبي.

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شريف مدكور يعلن موعد عودة برنامجه ويوجه نصيحة للشباب

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عرض أولى حلقات برنامجه "4 شارع شريف"، بعد عودته من العلاج، وإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالقولون، غدًا، رغم أنه لا زال في مرحلة العلاج الكيماوي، وطلب من جمهوره مشاهدة الحلقة رغم أن صحته ليست في أحسن حال ومقارنة هل اختلف أداؤه أم لا.

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توفيق عكاشة: الدولار سينخفض والأسعار ستتحسن السنة القادمة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولار سيستمر في الانخفاض، وغلاء الأسعار شيء طبيعي أنه يحدث الأن، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعيش في استقرار اقتصادي واجتماعي.

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متحدث "النواب": قانون الإيجارات لغير الأغراض السكنية سيحقق التوازن بين المالك والمستأجر

طمأن المتحدث الإعلامي بإسم مجلس النواب صلاح حسب الله، أطراف عقود الايجار في الأماكن غير السكنية بأن البرلمان لن يُخرج قانون الإيجارات الخاص بالأماكن غير السكنية، إلا محققا للتوازن والعدل بين جميع الأطراف.

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نقيب الصحفيين: اجتماع لمجلس النقابة لتشكيل هيئة المكتب.. الأحد

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عقد اجتماع لمجلس النقابة الأحد المقبل بهدف تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال.

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تحت رعاية السيسي.. "بناة مصر" يبحث فرص المشاركة في إعادة إعمار ليبيا والعراق

يبحث ملتقى "بناة مصر" في دورته الخامسة، المقرر انطلاقها في القاهرة بعد غد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات.

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