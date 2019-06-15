شريف مدكور يعلن موعد عودة برنامجه ويوجه نصيحة للشباب

كتب- محمود علي:

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عرض أولى حلقات برنامجه "4 شارع شريف"، بعد عودته من العلاج، وإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالقولون، غدًا، رغم أنه لا زال في مرحلة العلاج الكيماوي، وطلب من جمهوره مشاهدة الحلقة رغم أن صحته ليست في أحسن حال ومقارنة هل اختلف أداؤه أم لا.

ووجه نصيحة للشباب عبر بث مباشر على صفحته على موقع "فيسبوك": "على قد لحافك مد رجليك"، بشأن شراء الماركات التي لا تناسب إمكانياتهم، قائلا: "مش مهم، مش ده اللي هيعملك قيمة"، مضيفًا: "أنا ما بلبسش براند خالص".

يذكر أن شريف مدكور بدأ رحلة علاجه من السرطان أبريل الماضي.