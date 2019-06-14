وفد "زراعة النواب" يبحث مشكلات الفلاحين مع رؤساء الجمعيات بالدقهلية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، الذي يزور محافظة الدقهلية حاليا، الى مشكلات المزارعين بالمحافظة، خلال لقائه اليوم الجمعة، مع رؤساء الجمعيات الزراعية وروابط المياه، بحضور مسئولي الزراعة والرى.

ويأتي اللقاء في اطار الزيارة الميدانية التي بدأتها لجنة الزراعة بالبرلمان، للدقهلية يوم الأربعاء الماضى، لتفقد مشكلات الزراعة والرى بالمحافظة.

واستعرض رؤساء الجمعيات الزراعية وروابط المياه، خلال كلماتهم، عددا من المشكلات التي يعانون منها، والتي من بينها، نقص مياه الرى في نهايات الترع، وعدم صرف الأسمدة لاراضى طرح البحر في منطقة بحيرة المنزلة، وغياب دور الارشاد الزراعى.

وطالبوا برفع غرامات زراعة الأرز، وزيادة أسعار محصولى القمح وبنجر السكر، نظرا لزيادة تكاليف انتاج كل منهما، بحيث يتم توفير هامش ربح للفلاح.

وطالب المزارعون بالسماح بانشاء مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى وثلاجات تخزين الحاصلات الزراعية، على الأرض الزراعية، لخدمة النشاط الزراعى. وطالبوا أيضا، بضرورة الاهتمام بالفلاحين وتخصيص معاش لهم.

ومن جانبها؛ اوضحت النائب جواهر الشربيني عضو مجلس النواب أن لجنة الزراعة حرصت علي تسريع مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين الذي يتضمن صرف معاشات الفلاحين. وأكدت أن النقابة ستكون موحدة علي مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بغياب دور المرشد الزراعي، أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصرى أن اغلب المهندسين الزراعيين تم احالتهم الى المعاش وتقلص عددهم، مطالبا بضرورة سد العجز في المرشدين الزراعيين نظرا لأهمية دورهم، حيث يسهمون فى زيادة الانتاج وتقليل استهلاك المياه ويزيدون من فرص التصدير لانهم لديهم علم اكثر من الفلاح.

ولفت وكيل لجنة الزراعة إلى ان اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلات المزارعين بالمحافظة، لمناقشته في اجتماعا بحضور المسئولين المختصين، في محاولة لايجاد حلول لها تصلح للتطبيق على ارض الواقع، بما يساعد في تنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج وتحسين أوضاع الفلاح.