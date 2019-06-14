أول صورة لعائلة هاني عازر بعد تقلده وسام الاستحقاق الألماني

(مصراوي):

نشرت مها سالم، المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، صورة للوزيرة مع عائلة المهندس العالمي هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، مع أسرته.

وقالت "سالم"، في تصريحات عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، الجمعة، إن الصورة هي الأولى التي تُنشر لعائلة "عازر" مع زوجته وأبناءه وأحفاده.

وأضافت: "اتلموا حوالين الوزيرة النبيلة وودكتور هاني بيقولها النهاردة حسينا بفرحة بلدي بيا اللي هي أهم حاجة عندي طبعا ما هم عارفين إن الوزيرة قطعت رحلة سفر ١٦ ساعة، لأنها اضطرت تاخد طيارة لبرلين وبعدين عربية وقطار لغاية ديرمونت المدينة اللي عايش وبيتكرم فيها ابن مصر الغالي قعدت ساعتين ورجعت ركبت عربية وتروح فرانكفورت تاخد طيارة وترجع تلحق باقي شغلها في القاهرة".

وشاركت وزيرة الهجرة، في حفل تكريم المهندس هاني عازر، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وتقلد المهندس هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.

جاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم "عازر" وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

واستعرض محافظ دورتموند في كلمته مسيرة "عازر" منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكذلك مسيرته المهنية الناجحة في ألمانيا وبخاصة إسهاماته في العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا.