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الكنيسة الكاثوليكية تنفي تراجعها عن مناقشات "الأحوال الشخصية الموحد"

07:20 م الجمعة 14 يونيو 2019
الكنيسة الكاثوليكية تنفي تراجعها عن مناقشات "الأحوال الشخصية الموحد"

الأب هاني باخوم

كتب-إسلام ضيف:
نفت الكنيسة الكاثوليكية المصرية ما نُشر عبر المواقع والصحف الإخبارية حول تراجعها عن التوافق على مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مؤكدة أن قرار الكنيسة الكاثوليكية هو لدراسة المسودة بعد عرضها عليه في اجتماعه اليوم الجمعة.

وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر في تصريحات صحفية، إن "اللجنة القانونية درست القانون وعملت مسودة مع الكنائس الأخرى، وقُدم لسنودس الكنيسة الذي يعد أعلى سلطة تشريعية للكنيسة الكاثوليكية في مصر، وقرروا دراسة القوانين الأمر وسيتطلب بعض الوقت".

واختتم: "هذا الأمر ليس معناه أن الكنيسة الكاثوليكية تراجعت، أو عاد إلى الصفر هذا وقت للدراسة لا أكثر".

الأحوال الشخصية الموحد هاني باخوم الكنيسة الكاثوليكية

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