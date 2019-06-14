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خاص| أول صور لتذكرة المترو الجديدة فئة ١٠ جنيهات

05:59 م الجمعة 14 يونيو 2019
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كتب-إسلام ضيف:
تصوير- مصطفى الشيمي:

حصل مصراوي على صور تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق التي سيتم استخدامها وتطبيقها بدءًا من غدًا السبت، تزامنًا مع تشغيل ٣ محطات جديدة هي: هارون، ألف مسكن، نادي الشمس.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت، أمس، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق الخط الثالث "العتبة- نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة غدا السبت.

مترو الخط الثالث تذكرة المترو مترو العباسية مترو الأنفاق

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