خاص| أول صور لتذكرة المترو الجديدة فئة ١٠ جنيهات
05:59 م الجمعة 14 يونيو 2019
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كتب-إسلام ضيف:
تصوير- مصطفى الشيمي:
حصل مصراوي على صور تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق التي سيتم استخدامها وتطبيقها بدءًا من غدًا السبت، تزامنًا مع تشغيل ٣ محطات جديدة هي: هارون، ألف مسكن، نادي الشمس.
وكانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت، أمس، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق الخط الثالث "العتبة- نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة غدا السبت.
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