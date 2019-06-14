هاني عازر يتقلد وسام الاستحاق من الدرجة الأولى بألمانيا

كتب – أسامة عبدالكريم:

شاركت وزيرة الهجرة، في حفل تكريم المهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، حيث قررت الدولة الألمانية منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وتقلد المهندس هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.

جاء التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم "عازر" وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

واستعرض محافظ دورتموند في كلمته مسيرة "عازر" منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكذلك مسيرته المهنية الناجحة في ألمانيا وبخاصة إسهاماته في العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا.

كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

بدوره، أعرب سفير مصر في برلين الدكتور بدر عبدالعاطي، عن سعادته بحضور هذه احتفالية تقليد المهندس هاني عازر أعلى وسام من الرئيس الألماني فرانك شتاينماير.

وأضاف عبد العاطي أنه يشعر بالفخر لحصول مواطن مصري متميز على هذا الوسام الرفيع، والذي يمثل تقديرًا لإنجازاته المتعددة في ألمانيا سواء في مجال الأنفاق أو الكباري، ويعد تقديرًا لمصر التي أنجبت هذه الشخصية المتميزة، مؤكدًا أن هاني عازر يعد بحق جسرًا للتواصل بين مصر وألمانيا، ونموذجًا يحتذي به لشباب مصر.

كما أثنى السفير المصري على الدور الإيجابي الذي يقوم به هاني عازر وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا من إنجاز وتقدم، مما يجعلهم محل تقدير واحترام من الحكومة الألمانية والشعب الألماني.

وأعرب السيد خالد طه، القنصل العام المصري في فرانكفورت، عن سعادته لنيل الدكتور هاني عازر الوسام الأعلى في ألمانيا، وهو الأمر الذي من شأنه تكريم الجالية المصرية بأكملها في ألمانيا.