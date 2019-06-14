الهجرة: ترشيح هاني عازر سفيرًا لصندوق الاستثمار الخيري للتعليم



كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة الهجرة، ترشيح المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، ليكون سفيرًا لصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، والذي يهدف إلى تبني رؤية تنهض بالتعليم في مصر.

وتقلد المهندس هاني عازر، اليوم الجمعة، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، وقام عمدة مدينة دورتموند بتسليمه الوسام.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.