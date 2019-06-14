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الكنيسة: بابا الفاتيكان يعتمد رسامة أسقف كاثوليكي بسوهاج

03:45 م الجمعة 14 يونيو 2019
الكنيسة: بابا الفاتيكان يعتمد رسامة أسقف كاثوليكي بسوهاج

البابا فرنسيس

كتب - إسلام ضيف:

اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأب هاني نصيف باخوم، أسقفا للدائرة البطريركية لشؤون الإيبارشية البطريركية على كرسي كاباسا الفخري، متخذا اسم الأنبا باخوم.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم كذلك اعتماد الأب باسيليوس فوزي مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.

وولد الأب هاني نصيف واصف باخوم في 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، والتحق بإكليريكيّة أم الفادي بروما عام 1998، وأنهي بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002.

وولد الأب باسيليوس فوزي بالمنيا يوم 16 ديسمبر 1956، وأنهى دراساته في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، وأنهى دراسة الفلسفة واللاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادي.​

البابا فرنسيس سوهاج الفاتيكان الكنيسة القبطية الكاثوليكية هاني نصيف باخوم

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