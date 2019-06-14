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    "السكك الحديدية" تُضيف عربات مكيفة بقطاري "الإسكندرية - الفيوم"

    01:39 م الجمعة 14 يونيو 2019
    "السكك الحديدية" تُضيف عربات مكيفة بقطاري "الإسكندرية - الفيوم"

    السكك الحديدية

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    قررت هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، إضافة عربات مكيفة على قطاري "الإسكندرية - الفيوم" والعكس ابتداء من غد السبت.

    ومن المقرر أن يقوم القطار رقم 196 سياحي "الإسكندرية ـ الفيوم" من محطة الإسكندرية الساعة 15:45 ليصل الفيوم الساعة 21:30 بذات اليوم بجدوله الحالي.

    وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن القطار رقم 1109 سياحي الفيوم ـ الإسكندرية يقوم من محطة الفيوم الساعة 5:50 صباحا ليصل الإسكندرية الساعة 11:35 نفس اليوم بجدوله الحالي، على أن يتكون القطار من 11 عربة تشمل عدد عربة توليد قوى و2 عربة ثانية مكيفة بالإضافة إلى 8 عربات مميزة لخدمة أهالي الفيوم.

    السكك الحديدية عربات مكيفة محطة الإسكندرية

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