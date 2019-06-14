"السكك الحديدية" تُضيف عربات مكيفة بقطاري "الإسكندرية - الفيوم"

كتب – أسامة عبدالكريم:

قررت هيئة السكك الحديدية، اليوم الجمعة، إضافة عربات مكيفة على قطاري "الإسكندرية - الفيوم" والعكس ابتداء من غد السبت.

ومن المقرر أن يقوم القطار رقم 196 سياحي "الإسكندرية ـ الفيوم" من محطة الإسكندرية الساعة 15:45 ليصل الفيوم الساعة 21:30 بذات اليوم بجدوله الحالي.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن القطار رقم 1109 سياحي الفيوم ـ الإسكندرية يقوم من محطة الفيوم الساعة 5:50 صباحا ليصل الإسكندرية الساعة 11:35 نفس اليوم بجدوله الحالي، على أن يتكون القطار من 11 عربة تشمل عدد عربة توليد قوى و2 عربة ثانية مكيفة بالإضافة إلى 8 عربات مميزة لخدمة أهالي الفيوم.