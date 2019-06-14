أول إجراء تنفيذي من المترو بعد زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، تجهيز الشركة جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث، بعد تحريك سعر التذكرة -أمس الخميس- تزامنًا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة (هارون - ألف مسكن - نادي الشمس).

وقال "عبدالهادي" في بيان اليوم الجمعة، إن هذه اللافتات والخرائط متواجدة بجميع خطوط المترو الثلاثة، مُوضح بها المناطق المختلفة للمحطات؛ تيسيرًا على ركاب الخط الثالث، لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة، وأيضاً أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.

وأكد المتحدث باسم المترو، عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كانت وزارة النقل أعلنت، أمس الخميس، رفع أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى ما يصل إلى 10 جنيهات بدءا من السبت، بعدما مدت الخط بافتتاح 3 محطات جديدة.

وقالت الوزارة إن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.​

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