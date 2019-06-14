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    الأحد.. وفد برلماني يلتقي المنتخب الوطني قبل انطلاق أمم أفريقيا

    12:32 م الجمعة 14 يونيو 2019
    الأحد.. وفد برلماني يلتقي المنتخب الوطني قبل انطلاق أمم أفريقيا

    الوفد البرلماني خلال زيارة ملعب السويس - ارشيفية

    كتبت - ميرا إبراهيم:
    يعكف الوفد البرلماني المشكل من لجنة الشباب والرياضة، وهيئتي مكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والسياحة بمجلس النواب، على الاطمئنان على استعدادات تنظيم مصر بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

    وحصل مصراوي على جدول الزيارات التفقدية للوفد البرلماني، اليوم وحتى الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يزور الوفد اليوم استاد الإسماعيلية، يعقبه لقاء مع المحافظ والقيادات التنفيذية للوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة بشأن البطولة.

    ويبدأ الوفد البرلماني زيارة للإسكندرية، غدًا السبتـ حيث يتفقد استاد الإسكندرية، ثم يعقبه لقاء بالمحافظ والقيادات التنفيذية للوقوف على آخر الاستعدادات.

    ويستكمل الوفد زيارته الأحد بالمحافظة ذاتها بزيارة مطار برج العرب في الساعات الأولى من الصباح، يعقبها زيارة استاد برج العرب "معسكر المنتخب"، ولقاء لاعبي المنتخب الوطني، وحضور المباراة الودية مع منتخب غينيا.

    وفد برلماني الأمم الأفريقية المنتخب الوطني

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