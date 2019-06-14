حدث ليلًا.. زحام شديد بمحطات بنزين وتحريك سعر تذاكر مترو الخط الثالث

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

تشهد بعض محطات البنزين بالقاهرة الكبرى، زحامًا شديدًا الليلة، رغم نفي الحكومة ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحريك أسعار الوقود.

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

المنتدى الإفريقي الأول يؤكد ضرورة وضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد بالقارة

أكد المشاركون في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في ختام أعماله بشرم الشيخ، ضرورة العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية.

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ماكرون يستعرض مع السيسي تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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صور- زحام شديد في محطات للبنزين رغم نفي تحريك الأسعار

تشهد بعض محطات البنزين بالقاهرة الكبرى، زحامًا شديدًا الليلة، رغم نفي الحكومة ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحريك أسعار الوقود.

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تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو ابتداءً من السبت

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث.

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بعد توليه رئاسة "القومية للأنفاق".. "والي": تشغيل محطات مصر الجديدة السبت

أعلنت وزارة النقل، تعيين الدكتور عصام والي، رئيسًا للهيئة القومية للأنفاق، خلفًا للدكتور أحمد فودة.

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بالصور.. التجهيزات النهائية لاستاد الإسماعيلية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا

بدأت اللجنة المشرفة على تطوير استاد الإسماعيلية، الخميس، في إنهاء المرحلة الأخيرة من عملها، بتركيب شاشات الملعب وصيانة أرضيته، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في 21 يونيو الجاري.

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مميش: قناة السويس دخلت في تنافس مع الطرق البدلية وتفوقت عليها

قال الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، إنه في الفترة السابقة عملنا بسياسة تسويقية مرنه لجذب أكبر عدد من السفن التي تمر بالقناة، مؤكدًا أن القناة أصبحت أسرع وأكثر قدرة في التعامل مع السفن العملاقة.

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صالة الوصول تشتعل.. السعودية تنشر أول فيديو لاستهداف مطار أبها

نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عبر حسابها على موقع تويتر، الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مطار أبها الدولي في السعودية لقصف حوثي الأربعاء.

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التحالف العربي: إسقاط 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مطار أبها وخميس مشيط.

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وزير الخارجية البريطاني: إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان.

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غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للمرة الثانية خلال 24 ساعة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلية أغارت مساء الخميس للمرة الثانية خلال 24 ساعة على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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أمريكا تنشر فيديو يؤكد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط ببحر عمان

نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، فيديو لقارب إيراني ينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي هوجمت في بحر عمان.

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إيران ترفض اتهامات أمريكا بشأن الهجمات على ناقلتي نفط بخليج عمان

قالت إيران إنها "ترفض بشكل قاطع" الزعم الأمريكي الذي ”لا أساس له“ بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

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