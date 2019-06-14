يصل لـ3 آلاف جنيه.. أسعار اشتراكات المترو حال التبديل مع الخط الثالث

كتب- محمود علي:

أعلنت وزارة النقل تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، اعتبارًا من غد السبت 15 يونيو منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، سعر اشتراك الجمهور بالخط الثالث حال التبديل مع أحد الخطوط الأخرى أو مع الثلاثة مجتمعين.

وجاءت أسعار الاشتراكات للخط الثالث حال التبديل مع خط واحد فقط 2760 جنيهًا، لمدة سنة ويشمل الاشتراك 730 رحلة، ليكون سعر الرحلة داخل الاشتراك 378 قرشًا، بنسبة تخفيض 62.2% للتذكرة الواحدة.

أما سعر الاشتراك للخط الثالث حال التبديل مع الخطين الآخرين "ثلاثة خطوط" 3465 جنيهًا، لمدة سنة يشمل 730 رحلة أيضًا، وبنسبة تخفيض 52.5% للتذكرة الواحدة.

بينما لم توضح وزارة النقل، سعر تذكرة المترو للرحلة الواحدة حال بين الخطين الأول والثاني والخط الثالث، وأكد مصدر بوزارة النقل لمصراوي، أن سعر التذكرة سيتأثر في هذه الحالة، دون توضيح كيفية حسابها.

وذكرت الوزارة، أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى 9 محطات بخمسة جنيهات، والثانية 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكل المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق على مستخدمي الخط الثالث، مع عدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمي الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.