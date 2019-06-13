ما هو موقف اشتراكات الطلاب وكبار السن من تحريك سعر تذكرة الخط الثالث؟

(مصراوي):

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، موقف طلاب المدارس والجامعات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو.

وقالت الوزارة، في بيان لها الخميس، إنه مراعاة للبعد الاجتماعي، تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وذكرت أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا بنسبة تخفيض تصل 97%.

بينما تكون أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا بنسبة تخفيض تصل 98 %.

وأشارت إلى أن أسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %.

وأوضحت الوزارة، أن الاشتراكات تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وكانت الوزارة، أعلنت اليوم، التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث لمترو الأنفاق، على أن تطبق السبت المقبل، حيث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكافة المناطق.

ولفتت الوزارة أن هذه الأسعار تنطبق على مستخدمى الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

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