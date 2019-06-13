لركاب الخط الأول والثاني للمترو.. هل يتأثر سعر تذكرتك عند التحويل لـ"الثالث"؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة النقل، أن ركاب الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق سيتأثرون بالأسعار الجديدة المطبقة على الخط الثالث حال تحويلهم إلى أي محطة من محطاته.

وقال المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ"مصراوي"، الخميس: "إذا قطع أحد الركاب تذكرة من الخط الأول والثاني ورغب في التحويل إلى محطات الخط الثالث من العتبة، سيُعامل بالأسعار الجديدة للخط الثالث، التي تم الإعلان عنها اليوم".

وحول تحديد الأسعار، قال المصدر، إن صرافي التذاكر سيتعاونون مع ركاب الخطين الأول والثاني لمعرفة إذا كانوا سيستقلون أي محطة من الخط الثالث أم لا، فضلًا أن ماكينات التذاكر بمحطات الخط الثالث ستكون مجهزة لرصد أي مخالفة.

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 يونيو منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

وذكرت الوزارة، أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، مع استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكافة المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.



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