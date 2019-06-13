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    بعد زيادتها.. أسعار تذكرة الخط الثالث للمترو (إنفوجرافيك)

    10:53 م الخميس 13 يونيو 2019
    بعد زيادتها.. أسعار تذكرة الخط الثالث للمترو (إنفوجرافيك)

    مترو الأنفاق

    (مصراوي):

    حركت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، أسعار تذكرة الخط الثالث للمترو، على أن تطبق رسميًا ابتداءً من السبت المقبل 15 يونيو.

    يشار إلى أن الخط الثالث للمترو، يشهد السبت، فتح ثلاث محطات جديدة هي: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".

    وكانت الأسعار القديمة للمحطات هي: 3 جنيهات لـ9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

    وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

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