ضبط آلاف "الرموش الصناعية" مع راكب قادم من السعودية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية مع راكب قادم من السعودية، محاولًا استغلال خروج المعتمرين وتغيير الوردية.

تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من السعودية، اشتبه مدير الجمرك الدكتور ماجد موسي، ومدير الإدارة الرابعة أشرف بدوي، في راكب حاول استغلال ازدحام الصالة الموسمية بالمعتمرين وكذلك تغيير الورديات.

وبالعرض على جمال عبد الفتاح المدير العام، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت، وجهاد محمد عبد الله الوكيل رئيس القسم المشرف على الصالة، وأكرامي أحمد عبد اللاه رئيس قسم اللجنة الجمركية، وأحمد حمدي الجوادي مأمور الجمرك، وتامر أحمد خالد مأمور الجمرك، تم ضبط كميات كبيرة (عدة آلاف) من الرموش الصناعية مخفاه بين طيات الملابس بعد إخراجها من العبوات الكرتونية والتي وجدت في حقيبة أخرى.