عضو مجلس "الصحفيين" يعلن انتهاء أزمة استخراج جثمان حسين قدري بلندن

كتب- مصطفى علي:

أعلن هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انتهاء أزمة استخراج جثمان الكاتب الصحفي الراحل حسين قدري، الذب توفي في لندن الاثنين الماضي، عن عمر يناهز ٨١ عاما.

وكان يونس قد كتب في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" بعنوان "نداء للصحفيين والإعلاميين المقيمين في لندن": الكاتب الصحفي الأستاذ حسين قدري توفي في لندن فجر الاثنين الماضي عن (81 عاما) وهو برفقة زوجته السيدة عصمت كاظم وهي سيدة قاربت على الثمانين وجثمانه محتجز في مستشفى بالعاصمة البريطانية ولاتستطيع التصرف بسبب عدم إجادتها اللغة الإنجليزية وعدم وجود أموال معها، وقد استغاثت بالزميلة يسرا الصحفية بجريدة الوطن التي اتصلت بي لمحاولة مساعدتها لدفنه في لندن أو العودة به.. يرجى ممن يستطيع التواصل معها من الجالية المصرية أو العربية أن يتصل بها للمساعدة، والمشكلة ليست في الأموال لكن المشكلة أنها لاتملك هناك شيئا ولاتستطيع التصرف بسبب سنها".

وعاد يونس ليؤكد أنه تم حل الموضوع، قائلا إن الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، اتصل بالدكتورة ريم بهجت المستشار الثقافي المصري بلندن، فضلًا عن عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا المساعدة.

وأوضح أنه يتم الآن استخراج التصاريح اللازمة من مستشفى "سان توماس" بلندن.

وذكرت مصادر صحفية لمصراوي، أنه يجري حاليا التشاور بشأن إمكانية دفنه في لندن خاصة وأنه ليس لديه أبناء، أو إعادة جثمانه لمصر.