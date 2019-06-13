حسين زين يكلف وفدًا بزيارة مصاب حادث المحلة للاطمئنان على صحته

كتب- مصطفى علي:

كلف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفدًا برئاسة المهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، والدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام، وقيادات من قطاع الهندسة الإذاعية لزيارة الزميل رجب الشحات، الذي أصيب أثناء قيامه بمهام عمله بمركز إرسال المحلة الكبرى ويتلقى العلاج بأحد المسشفيات الخاصة بالمنصورة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنهم وجهوا بتوفير الرعاية الطبية له وتلقيه العلاج بانتظام، وأن حالته في تحسن مستمر.

وزار الوفد أسرة الزميل محمد رمضان، الذي توفي في ذات الحادثة خلال قيامه بعمله بمركز إرسال المحلة لتقديم واجب العزاء لهم ومتابعة سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بصرف مستحقاته المالية.