بالأسعار وطرق التوصيل.. كل ما تريد معرفته لمشاهدة "أمم إفريقيا" من المنزل

كتب- محمد نصار:



قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، يبحث المصريون عن وسيلة لمشاهدة مباريات البطولة التي تبدأ الجمعة بعد القادمة 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو القادم، والتي تذاع عبر البث الأرضي في قناة "تايم سبورتس".

ويقدم مصراوي بالخطوات كافة الطرق التي يمكن من خلالها متابعة مجريات البطولة الإفريقية:

إريال يدوي: طريقة سهلة ورخيصة

من بين الطرق المتعددة التي يمكن مشاهدة البطولة من خلالها، توجد طريقة سهلة عن طريق صناعة إريال أرضي بطريقة يدوية بدلًا من شراء إريال من أحد المحال التجارية، وتبلغ تكلفة هذه التجربة ما بين 5 إلى 10 جنيهات فقط، لمزيد من التفاصيل..

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إريال أرضي

يمكن الوصول إلى البث الأرضي للحصول على القائمة الكاملة للقنوات الأرضية، ومن بينها قناة "تايم سبورتس" من خلال شراء جهاز إريال أرضي من أحد المحال التجارية، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر. ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه، لمزيد من التفاصيل..

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جهاز استقبال الوطنية للإعلام

وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام من خلال إحدى شركاتها، جهاز استقبال البث الرقمي للترددات الأرضية، والذي يساعد المشاهد المصري على مشاهدة قناة تايم سبورتس التي تبث بطولة أمم أفريقيا بجودة عالية أرضيًا كالفضائي تمامًا، ويتراوح سعره ما بين 400 إلى 700 جنيه، لمزيد من التفاصيل..

ننشر أسعار جهاز استقبال "تايم سبورت" لمشاهدة أمم أفريقيا

ريسيفر be out

قال محمود سيد، فني إلكترونيات، إن الجهاز يتيح 10 قنوات مشفرة من قنوات bein sport، إلى جانب قنوات الريسيفر العادي، ويبدأ سعره من 400 جنيه، ويحتاج لـ"سوفت وير" كل عامين بقيمة 200 جنيه.

وأكد أن ريسيفر be out لا يحتاج إلى اشتراك الإنترنت إلا في بداية تشغيل الجهاز لتفعيل الاشتراك فقط، وبعد ذلك يكون التشغيل تلقائيًا دون الحاجة لاشتراك إنترنت، كما يعمل بتقنية Full Hd.لمزيد من التفاصيل

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ريسيفر one shot

قال عمرو طلعت، إن ريسيفر one shot، يمكن من خلاله فتح قنوات بي إن كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية من خلاله. وأوضح أنه يتميز بصورة "Hd" ويعمل بتقنية فيديو 4k، ويمكنه تشغيل القنوات المشفرة، كما يمكن تحديث الجهاز كل فترة لضمان الحصول على آخر التحديثات في نظام التشغيل.

وتابع: "الجهاز يوجد به اتصال بالإنترنت، ويمكن أن يعمل دون الحاجة إلى طبق ويمكنه فتح كافة القنوات التي تشاهدها على جهاز be out، ويبلغ سعره 650 جنيهًا".لمزيد من التفاصيل

وصلة بـ2 متر سلك

يقول محمد حسنين، فني تركيب دش، إن هناك طريقة أخرى لمشاهدة البطولة عن طريق تايم سبورت، من خلال توصيل 2 متر سلك دش بجاك التليفزيونات القديمة "أبومسمارين"، وتركيبه في الشاشة، وعمل بحث تلقائي وضبط القناة، لمزيد من التفاصيل..



