​وزير العدل التشادي: الفساد سرطان حقيقي يقضي على القارة الإفريقية

شرم الشيخ- أ ش أ:

أكد وزير العدل في تشاد ديجاميت أرابي "أهمية تنظيم المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد في مصر، في الوقت الذي تعاني منه القارة الإفريقية من الكثير من التحديات بسبب الفساد"، مشيرًا إلى "أهمية التعاون الدائم بين الدول الإفريقية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصاد دول القارة"، مؤكدًا أن "التعاون بين تلك الدول أصبح ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل في تشاد خلال الجلسة الخامسة من فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بعنوان "دعم التنسيق الحكومي الإفريقي البيني في مكافحة الفساد".

وقال أرابي إن "تشاد لديها العديد من الأنظمة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد، والدستور في تشاد يؤكد ضرورة أن يقدم كل الوزراء إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم قبل تولي المناصب المختلفة"، لافتًا إلى أن "إجراءات مكافحة الفساد في تشاد مرت بالعديد من المراحل، حيث تم تأسيس وحدة متخصصة في متابعة الأموال المهربة والرقابة على الجهات العامة، وتم عقب ذلك دمجها في الجهات القضائية".

وأضاف أنه "في 2015، تم إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئيس الدولة خاصة بمتابعة جرائم الفساد، وتتم ملاحظة أية محاولة تهريب للأموال، ولدينا أيضًا هيئة مراقبة للصفقات العامة، وخلال الأعوام القليلة الماضية، استعادت الدولة الكثير من الأموال المهربة، واستردنا أكثر من 54 مليار دولار كانت مهربة من الخارج".

وتابع أرابي أنه "تم إقصاء عدد من المستشارين الذين ثبت تورطهم في جرائم فساد من مناصبهم القضائية، وما زالت تشاد تعمل على مكافحة الفساد في كل مواقع الدولة"، معتبرًا أن "الفساد هو سرطان حقيقي يقضي على القارة الإفريقية، وللأسف ما زال بعض الفاسدون في إفريقيا لا يخضعون للعقاب حتى الآن".