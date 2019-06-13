حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل عقيلة صالح.. ومصر تتحرك لإعادة رأس عنخ آمون

القاهرة - مصراوي:

شهد الخميس، العديد من الأحداث على الساحة المحلية، كانت البداية باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس مجلس النواب اللبناني، عقيلة صالح، وإعلان وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، طرح معهد السكة الحديد في تنسيق الثانوية العامة.

وينشر مصراوي أبرز الأحداث التي مرت على مدار الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي صباح اليوم، للتفاصيل اضغط هنا..

التعليم العالي تعلن طرح معهد السكة الحديد بتنسيق الثانوية العامة بعد إنشائه

عقدت وزارتا النقل والتعليم العالي، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات والاجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار تتحرك قضائيا لإعادة رأس توت عنخ أمون و31 قطعة أثرية من بريطانيا

أعلنت وزارة الآثار، تقدمها ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، للتفاصيل اضغط هنا..

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم ٢٧٠ د.ع (١٦) بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٠٤، للتفاصيل اضغط هنا..

"التذكرة بـ15 جنيهًا".. مواصلات مصر تشغل خطًا جديدًا من المعادي للتجمع الخامس

قال العقيد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن الشركة بدأت تشغيل خط خدمة جديد، تحت اسم "M9" وذلك لنقل مواطني القاهرة من المعادي وحتى التجمع الخامس، للتفاصيل اضغط هنا..

"توفير النفقات ومنع السرقة".. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه الذكية (فيديوجرافيك)

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد يتم تحويله إلى أمتار مكعبة لاستخدام المياه؛ للقضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به، للتفاصيل اضغط هنا..

كيف تتابع "أمم أفريقيا" من المنزل بطريقة بسيطة ورخيصة؟ -فيديو

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، يبحث المصريون عن وسيلة لمشاهدة مباريات البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو القادم، والتي تذاع عبر البث الأرضي في قناة "تايم سبورتس"، للتفاصيل اضغط هنا..

تعرف على القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر وتنزانيا

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام لنقل مباراة مصر الودية أمام تنزانيا، والمقرر إقامتها اليوم الخميس في التاسعة مساء، على ستاد برج العرب استعدادًا لأمم إفريقيا، وذلك عبر التردد الأرضي، للتفاصيل اضغط هنا..

"توفير النفقات ومنع السرقة".. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه الذكية (فيديوجرافيك)

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد يتم تحويله إلى أمتار مكعبة لاستخدام المياه؛ للقضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به، للتفاصيل اضغط هنا..

"واي فاي وشاشات عرض".. ننشر استعدادات العاصمة لبطولة أمم إفريقيا

تستعد محافظة القاهرة، على رأس 4 محافظات، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق في 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الكهرباء من أثيوبيا: أفريقيا أكبر كنز في العالم لموارد الطاقة النظيفة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أفريقيا تعد أكبر كنز في العالم لموارد الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنها تمتلك موقع استراتيجي مهم في التنمية النظيفة العالمية، للتفاصيل اضغط هنا..