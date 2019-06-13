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    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

    04:42 م الخميس 13 يونيو 2019
    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات.

    ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات المهمة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات.

    كما يتابع مجلس الوزراء ما تم بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بملفات مظلة الضمان الاجتماعي وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، وبرامج رعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين، وتوافر السلع الاساسية بأسعار مناسبة ومراقبة وضبط الاسواق .

    مصطفي مدبولي مجلس الوزراء المشروعات التنموية الصحة التعليم الاستثمار

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