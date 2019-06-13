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    وفاة الكاتب الصحفي حسين قدري عن عمر ناهز 86 عامًا

    04:27 م الخميس 13 يونيو 2019
    وفاة الكاتب الصحفي حسين قدري عن عمر ناهز 86 عامًا

    الكاتب الصحفي حسين قدري

    كتب - مصطفى علي:

    توفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عن عمر ناهز 86 عامًا، بحسب هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين لمصراوي.

    يذكر أن الكاتب الصحفي حسين قدرى، حقق حلمه في مارس الماضي بالزواج من الأديبة عصمت صادق البالغة من العمر 81 عاما، بعد قصة حب ظلت أكثر من 70 عامًا.

    حسين قدرى كاتب صحفي شغل منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون وعمل مراسلا للمجلة في واشنطن ولندن، تزوج من قبل 3 مرات ولكن زوجاته توفين جميعا وجاءت الأديبة عصمت صادق حب حياته الأول التي ظل محتفظا بحبها لتكون الزوجة الرابعة له.

    حسين قدري هشام يونس نقابة الصحفيين

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